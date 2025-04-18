Тромболік-Кардіо (Trombolik-Cardio)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,76
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,60
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
25,19
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог