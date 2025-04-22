Тромболік-Кардіо (Trombolik-Cardio)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,60
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,19
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
25,83
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,88
Економія при броні: -1,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,00
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,89
Економія при броні: -1,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,68
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
20,71
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,77
Економія при броні: -1,37 грн