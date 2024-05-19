Аскоцин® таблетки жувальні стрип, №100 - Львів (135120) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 282 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
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Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека сальве
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Всього: таблетки жувальні (20)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), стрип (2)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Всього: таблетки жувальні (10)
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Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Всього: таблетки жувальні (50)
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 72
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стрип (6)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), стрип (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), стрип (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: таблетки жувальні (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: таблетки жувальні (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11