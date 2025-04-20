Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
134,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,39
Економія при броні: -26,39 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
126,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
122,80
Економія при броні: -21,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
130,06
Економія при броні: -16,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,30
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
126,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
126,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
147,60
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
123,84
Економія при броні: -5,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,30
Економія при броні: -17,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
131,29
Економія при броні: -29,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
128,49
Економія при броні: -23,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
123,42
Економія при броні: -21,73 грн