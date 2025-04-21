Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
130,49
Економія при броні: -25,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
124,96
Економія при броні: -19,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -13,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
123,77
Економія при броні: -18,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
128,33
Економія при броні: -23,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
146,90
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
129,98
Економія при броні: -24,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
129,31
Економія при броні: -23,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
124,26
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
131,79
Економія при броні: -21,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -13,20 грн