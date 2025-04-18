Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 352 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
132,25
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
123,61
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
123,42
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
131,96
Економія при броні: -25,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -14,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА