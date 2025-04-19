Львів (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
132,04
Економія при броні: -15,92 грн
Пульс
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Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
146,90
Економія при броні: -25,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
146,90
Економія при броні: -25,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
146,90
Економія при броні: -25,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
130,44
Економія при броні: -23,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
130,35
Економія при броні: -17,95 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
146,90
Економія при броні: -25,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,40
Економія при броні: -19,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,30
Економія при броні: -19,20 грн