Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
130,44
Економія при броні: -18,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
128,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
125,21
Економія при броні: -12,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
129,57
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
122,56
Економія при броні: -14,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
130,08
Економія при броні: -22,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
140,30
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
129,25
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
132,37
Економія при броні: -26,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
147,60
Економія при броні: -27,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
132,22
Економія при броні: -26,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
131,18
Економія при броні: -25,45 грн