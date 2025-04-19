Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
125,50
Економія при броні: -12,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
129,47
Економія при броні: -16,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
132,66
Економія при броні: -20,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
147,60
Економія при броні: -26,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
147,60
Економія при броні: -26,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
125,52
Економія при броні: -14,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
125,16
Економія при броні: -12,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
147,60
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
126,32
Економія при броні: -15,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
125,70
Економія при броні: -14,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
127,18
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
129,44
Економія при броні: -22,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
126,26
Економія при броні: -19,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
128,19
Економія при броні: -22,39 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Назалонг® спрей назальний дозований 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТІН ФАРМА