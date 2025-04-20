Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
235,30
Економія при броні: -24,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
254,57
Економія при броні: -26,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,53
Економія при броні: -29,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,53
Економія при броні: -40,63 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
229,90
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
235,30
Економія при броні: -8,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
165,16
Економія при броні: -15,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,36
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
81,94
Економія при броні: -11,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
157,42
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
242,82
Економія при броні: -18,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
79,87
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
240,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
80,94
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
235,16
Економія при броні: -34,16 грн