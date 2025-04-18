Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,45
Економія при броні: -27,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
234,50
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
225,70 грн