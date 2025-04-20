Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
246,14
Економія при броні: -31,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,92
Економія при броні: -13,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
238,24
Економія при броні: -23,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
158,76
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
159,43
Економія при броні: -18,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
237,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
84,12
Економія при броні: -15,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
171,15
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
169,04
Економія при броні: -10,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Тригрим таблетки 10 мг блістер №30
Польфарма
239,20 грн