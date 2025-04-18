Бікалутамід-Тева (Bicalutamide-Teva)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
931,03
Економія при броні: -51,64 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
880,80 грн
Бікалутамід-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
1419,80 грн