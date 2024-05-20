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Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер, №10 - Одеса (158972) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
172,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
179,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
211,99
Економія: -56,78 грн
155,21 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
197,80
Економія: -31,95 грн
165,85 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
164,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
185,50
Економія: -30,29 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
164,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
179,99
Економія: -24,78 грн
155,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
164,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
164,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
172,50
Економія: -17,29 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (98)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
185,50
Економія: -30,29 грн
155,21 грн