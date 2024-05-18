Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер, №10 - Харків (158972) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 79 аптеках
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (130)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Наявність на 2024-05-21 - 17:00