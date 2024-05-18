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Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер, №10 - Харків (158972) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
176,18
Економія: -14,74 грн
161,44 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
205,90
Економія: -49,00 грн
156,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
179,99
Економія: -24,78 грн
155,21 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
161,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (9)
175,18
Економія: -12,52 грн
162,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
177,50
Економія: -22,29 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
164,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
164,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
177,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
164,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
179,99
Економія: -24,78 грн
155,21 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
206,10
Економія: -49,20 грн
156,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (8)
197,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
164,40 грн