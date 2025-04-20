Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,31
Економія при броні: -3,31 грн
В містах поряд
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, бульв. Слави, 6
62.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
66.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
69.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
70.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,08
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
85.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
79,59
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
85.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
85.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
121.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
126.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
45,49
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,30
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
128.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
128.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
129.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,53
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
129.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
84,49
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
130.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,28
Економія при броні: -4,66 грн