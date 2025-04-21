Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 36
31.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні:
-16,90 грн
68,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернівці, вул. Святомиколаївська, 91
81.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
36,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Красилів, вул. Грушевського, 61-Б
119.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
79,51
Економія при броні:
-3,99 грн
75,52
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
181.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні:
-1,50 грн
83,80
грн
Забронювати
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
45,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
196.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
84,00
Економія при броні:
-5,39 грн
78,61
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
50,19
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,60
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
200.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,83
Економія при броні:
-3,32 грн
77,51
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
201.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
62,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
201.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
203.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,03
Економія при броні:
-4,51 грн
75,52
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
206.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
62,72
Економія при броні:
-0,02 грн
62,70
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
209.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,80
Економія при броні:
-1,30 грн
76,50
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
255.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні:
-16,90 грн
61,00
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
256.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні:
-16,90 грн
61,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
256.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
55,90
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
259.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
61,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
262.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
61,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню