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Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
165.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні:
-1,50 грн
83,80
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рені, вул. Вознесенська, 165/4
218.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
40,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
252.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
48,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
252.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
42,41
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
78,81
Економія при броні:
-2,81 грн
76,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
255.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
257.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
257.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,24
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
257.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
87,35
Економія при броні:
-4,76 грн
82,59
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
258.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,79
Економія при броні:
-3,18 грн
77,61
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
258.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,90
Економія при броні:
-5,41 грн
81,49
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
260.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
79,12
Економія при броні:
-3,60 грн
75,52
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
261.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,47
Економія при броні:
-4,85 грн
76,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
262.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
82,97
Економія при броні:
-5,46 грн
77,51
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
262.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,16
Економія при броні:
-3,54 грн
76,62
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
264.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
264.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
82,60
Економія при броні:
-3,10 грн
79,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
264.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,80
Економія при броні:
-3,29 грн
77,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
264.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,23
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
269.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
45,37
Економія при броні:
-2,29 грн
43,08
грн
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