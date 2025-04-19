Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,65
Економія при броні:
-6,06 грн
82,59
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 14/1
65.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
64,61
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
121.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,80
Економія при броні:
-1,30 грн
76,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Красилів, вул. Грушевського, 61-Б
213.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
78,67
Економія при броні:
-3,15 грн
75,52
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 36
298.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні:
-16,90 грн
68,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернівці, вул. Святомиколаївська, 91
331.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
36,00
грн
Забронювати
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
456.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
45,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
465.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні:
-1,50 грн
83,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
466.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,84
Економія при броні:
-5,23 грн
78,61
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
467.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,51
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
467.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
62,72
Економія при броні:
-0,02 грн
62,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
468.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
50,19
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
473.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
62,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
474.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,04
Економія при броні:
-5,53 грн
77,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
475.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
79,80
Економія при броні:
-4,28 грн
75,52
грн
Забронювати
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
576.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні:
-18,60 грн
59,30
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
576.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
55,90
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
577.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні:
-18,60 грн
59,30
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню