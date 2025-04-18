Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,50
Економія при броні: -4,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
7.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,58
Економія при броні: -5,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
8.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,60
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
14.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
62,72
Економія при броні: -0,02 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
152.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
153.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
155.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
160.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 36
214.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні: -16,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
249.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
255.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
78,74
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Красилів, вул. Грушевського, 61-Б
268.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
78,53
Економія при броні: -3,01 грн