Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
87,34
Економія при броні: -4,01 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
190.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
190.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,28
Економія при броні: -4,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
195.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
195.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,40
Економія при броні: -3,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
195.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
201.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
201.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,73
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
204.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
217.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
218.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
223.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
80,98
Економія при броні: -5,36 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
252.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,31
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
282.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
299.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
45,37
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
302.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія