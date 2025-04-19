Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,28
Економія при броні: -4,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,30
Економія при броні: -1,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,40
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
9.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
10.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
26.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,73
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
26.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
28.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
69.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,31
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
107.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
108.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
114.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
121.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
45,37
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
125.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
125.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
125.6 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,80
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
125.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
82,60
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
82,97
Економія при броні: -5,46 грн