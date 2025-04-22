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Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Натрію бікарбонат (Natrii bicarbonas)
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
62,72
Економія при броні:
-0,02 грн
62,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
126.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,03
Економія при броні:
-4,51 грн
75,52
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
127.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
62,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
129.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
84,00
Економія при броні:
-5,39 грн
78,61
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
50,19
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
129.9 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
80,83
Економія при броні:
-3,32 грн
77,51
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
132.3 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
45,30
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
231.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні:
-16,90 грн
61,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
231.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
55,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
61,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
235.4 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
77,90
Економія при броні:
-16,90 грн
61,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
237.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
61,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
304.0 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,15
Економія при броні:
-5,53 грн
75,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
311.8 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
36,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
313.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
36,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
322.5 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,26
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
322.7 км
Натрію бікарбонат розчин для інфузій 4 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
43,26
грн
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