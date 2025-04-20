Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2005,11
Економія при броні: -124,55 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
247.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1780,72
Економія при броні: -67,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
658,79
Економія при броні: -32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1986,62
Економія при броні: -76,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
249.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
250.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
251.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
251.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, просп. Науки, 64
254.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2018,77
Економія при броні: -134,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
257.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Соборності України, 238-Д
257.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1302,34
Економія при броні: -48,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
259.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
261.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі