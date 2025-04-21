Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
189.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
193.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,00
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
195.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
195.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2020,04
Економія при броні: -139,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
196.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1987,16
Економія при броні: -106,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
196.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
197.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1986,21
Економія при броні: -105,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
197.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2004,17
Економія при броні: -123,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,90
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
198.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1578,45
Економія при броні: -15,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі