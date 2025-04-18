Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
109.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
347.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
348.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
359.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1971,09
Економія при броні: -90,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
390.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
390.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
394.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
428.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
430.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1990,18
Економія при броні: -109,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
435.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1848,00
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1848,00
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
437.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
438.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,00
Економія при броні: -27,10 грн