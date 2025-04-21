Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
109.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
249.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1986,78
Економія при броні: -106,22 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
278.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
281.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
281.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
364.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
367.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
387.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1989,24
Економія при броні: -108,68 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
387.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1848,00
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
397.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1848,00
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
400.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1969,01
Економія при броні: -88,45 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
400.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,90
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
401.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
402.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі