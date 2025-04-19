Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 12/76
120.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,90
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
184.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
329.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
334.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
458.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
463.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,00
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
463.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3
464.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
464.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
465.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі