Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1578,45
Економія при броні: -12,66 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2016,83
Економія при броні: -136,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1971,47
Економія при броні: -90,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1949,92
Економія при броні: -69,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,90
Економія при броні: -15,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1986,78
Економія при броні: -106,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
5.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,00
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1997,17
Економія при броні: -116,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
7.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі