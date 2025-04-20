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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
122.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1986,78
Економія при броні:
-106,22 грн
1880,56
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
133.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
951,85
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
133.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1903,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
147.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1844,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1686,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
151.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1687,86
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1682,64
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1676,22
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
257.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1679,46
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
307.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
666,85
Економія при броні:
-40,06 грн
626,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
308.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,50
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
308.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1808,58
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
308.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1988,35
Економія при броні:
-77,95 грн
1910,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
310.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1844,76
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
312.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1843,98
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
313.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1854,84
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1850,58
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
313.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1839,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
313.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1680,36
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
314.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2024,45
Економія при броні:
-140,32 грн
1884,13
грн
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