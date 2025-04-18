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Мультак® (Multaq)

Мультак® (Multaq)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1850,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1854,84 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1839,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1844,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1843,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2023,87
Економія при броні: -113,47 грн
1910,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1808,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
673,91
Економія при броні: -47,12 грн
626,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1981,65
Економія при броні: -97,52 грн
1884,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1680,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Соборності України, 238-Д
9.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1313,93
Економія при броні: -60,35 грн
1253,58 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1802,25
Економія при броні: -88,86 грн
1713,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1847,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1685,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
195.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1903,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
195.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
951,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
256.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1971,09
Економія при броні: -90,53 грн
1880,56 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
307.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1676,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1846,92 грн
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