Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
70.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1971,09
Економія при броні: -90,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
673,91
Економія при броні: -47,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2023,87
Економія при броні: -113,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
195.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
195.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
197.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1981,65
Економія при броні: -97,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
197.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1802,25
Економія при броні: -88,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Соборності України, 238-Д
202.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1313,93
Економія при броні: -60,35 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
237.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
272.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
276.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі