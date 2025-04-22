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Мультак
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Мультак
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Чернігів
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Аптека
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1848,00
Економія при броні:
-39,60 грн
1808,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 5
115.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1848,00
Економія при броні:
-39,60 грн
1808,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
122.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1844,82
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1973,93
Економія при броні:
-93,37 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1847,88
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1848,00
Економія при броні:
-39,60 грн
1808,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
126.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1894,90
Економія при броні:
-18,20 грн
1876,70
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
126.9 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2020,04
Економія при броні:
-139,48 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1810,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1858,14
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
128.4 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1986,21
Економія при броні:
-105,65 грн
1880,56
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
128.6 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1578,45
Економія при броні:
-15,16 грн
1563,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
129.0 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1987,16
Економія при броні:
-106,60 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1813,08
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
129.2 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
2004,17
Економія при броні:
-123,61 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1811,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
129.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1956,54
Економія при броні:
-75,98 грн
1880,56
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Мультак® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №60
Санофі
1675,62
грн
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