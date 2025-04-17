Київ (адресу не вказано)
Доступно в 793 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
374,50
Економія при броні: -21,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
395,23
Економія при броні: -60,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
385,78
Економія при броні: -58,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
381,49
Економія при броні: -50,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
378,00
Економія при броні: -39,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
376,33
Економія при броні: -58,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
372,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
394,83
Економія при броні: -62,65 грн