Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
375,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
359,10
Економія при броні: -10,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
363,70
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
372,10
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
388,66
Економія при броні: -75,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
375,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
413,22
Економія при броні: -54,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
375,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
407,36
Економія при броні: -63,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
361,70
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
380,12
Економія при броні: -65,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
405,37
Економія при броні: -61,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
359,40
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
388,95
Економія при броні: -15,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
375,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
375,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Белосалік мазь туба 30 г №1
Белупо
387,45
Економія при броні: -70,04 грн