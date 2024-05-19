Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Львів (62293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Рівне, вул. Соборна, 192-Д
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Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
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Чернівці, просп. Незалежності, 127
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Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
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Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
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Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
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Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
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Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
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Ладижин, вул. Будівельників, 15
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Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А