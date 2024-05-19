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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Львів (62293) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (5)
48,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
57,54 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
57,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
50,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (3)
48,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
57,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
57,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
57,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
57,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
54,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
57,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
Всього: упаковка (3)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (5)
48,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
57,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
53,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (3)
47,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
Всього: упаковка (1)
47,67 грн