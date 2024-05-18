Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Харків (62293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
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Харків, просп. Ювілейний, 57/106
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Харків, вул. Героїв Праці, 15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
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Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 6
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Суми, вул. Засумська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1