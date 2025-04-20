Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1105,00
Економія при броні: -108,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
402,64
Економія при броні: -36,88 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
240,05
Економія при броні: -18,05 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1105,00
Економія при броні: -117,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
494,10
Економія при броні: -36,90 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
887,52
Економія при броні: -38,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
503,30
Економія при броні: -46,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1217,07
Економія при броні: -174,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
494,55
Економія при броні: -46,55 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
504,30
Економія при броні: -47,10 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн