Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1162,79
Економія при броні: -183,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
247,05
Економія при броні: -14,75 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
516,76
Економія при броні: -58,65 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
526,00
Економія при броні: -61,40 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
143,85
Економія при броні: -4,47 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
247,05
Економія при броні: -14,75 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн