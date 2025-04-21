Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
501,14
Економія при броні: -44,16 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1233,16
Економія при броні: -145,12 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80
Економія при броні: -16,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
508,68
Економія при броні: -54,51 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
498,84
Економія при броні: -44,67 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
514,40
Економія при броні: -53,40 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
247,30
Економія при броні: -16,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
513,20
Економія при броні: -52,20 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1180,25
Економія при броні: -190,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
510,73
Економія при броні: -51,83 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
478,80
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1160,03
Економія при броні: -179,52 грн