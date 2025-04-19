Львів (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Львів
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Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
248,18
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
430,02
Економія при броні: -22,41 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1209,69
Економія при броні: -152,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
735,28
Економія при броні: -35,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
513,90
Економія при броні: -61,00 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,90
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
513,90
Економія при броні: -61,00 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
514,40
Економія при броні: -61,50 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1211,76
Економія при броні: -154,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
402,64
Економія при броні: -40,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
494,10
Економія при броні: -41,20 грн