Київ (адресу не вказано)
Доступно в 391 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1107,30
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
535,60 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн