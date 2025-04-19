Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
373,35
Економія при броні: -45,84 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
514,74
Економія при броні: -46,86 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1117,19
Економія при броні: -88,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
503,30
Економія при броні: -48,30 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
860,00
Економія при броні: -39,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
296,46
Економія при броні: -23,46 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
462,78
Економія при броні: -53,08 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
521,89
Економія при броні: -66,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
512,76
Економія при броні: -69,48 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
663,70
Економія при броні: -28,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
523,33
Економія при броні: -89,32 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 1 мл №10
ФЗ Біофарма
477,80 грн
Контривен розчин для ін'єкцій 10000 КІО/мл ампула 5 мл №5
ФЗ Біофарма
1178,50 грн