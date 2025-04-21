Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
591,39
Економія при броні: -72,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,90
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
607,02
Економія при броні: -90,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
568,10
Економія при броні: -5,80 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
381,35
Економія при броні: -1,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
577,40
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
586,46
Економія при броні: -67,70 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
407,76
Економія при броні: -39,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
581,61
Економія при броні: -63,72 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
786,52
Економія при броні: -73,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
565,30
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
291,15
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
590,98
Економія при броні: -60,06 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
806,60
Економія при броні: -37,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
581,89
Економія при броні: -66,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
818,73
Економія при броні: -88,57 грн