Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
284,75
Економія при броні: -28,39 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
579,04
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
582,91
Економія при броні: -59,36 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
283,59
Економія при броні: -21,76 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
383,88
Економія при броні: -23,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
383,01
Економія при броні: -16,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
560,40
Економія при броні: -6,80 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
789,97
Економія при броні: -36,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
605,43
Економія при броні: -32,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
591,62
Економія при броні: -30,78 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
607,48
Економія при броні: -46,72 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
805,11
Економія при броні: -58,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
570,10
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
584,79
Економія при броні: -41,25 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
606,99
Економія при броні: -38,94 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
756,08
Економія при броні: -47,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель