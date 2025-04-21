Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
589,82
Економія при броні: -53,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
806,02
Економія при броні: -58,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
593,14
Економія при броні: -25,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
604,63
Економія при броні: -37,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
602,19
Економія при броні: -41,76 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
804,36
Економія при броні: -51,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
596,45
Економія при броні: -36,39 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
599,63
Економія при броні: -39,02 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
825,74
Економія при броні: -81,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
570,10
Економія при броні: -21,50 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
588,23
Економія при броні: -27,90 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
840,77
Економія при броні: -39,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
599,75
Економія при броні: -31,63 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
830,42
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
593,40
Економія при броні: -32,81 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
791,73
Економія при броні: -47,21 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
569,20 грн