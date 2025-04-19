Львів (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
421,90
Економія при броні: -25,68 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
577,40
Економія при броні: -32,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
560,40
Економія при броні: -15,40 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
776,90
Економія при броні: -29,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
818,38
Економія при броні: -83,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,30
Економія при броні: -17,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
784,20
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель