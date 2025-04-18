Київ (адресу не вказано)
Доступно в 519 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
564,30
Економія при броні: -4,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
761,50
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
584,60
Економія при броні: -24,60 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
754,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
754,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
304,83
Економія при броні: -36,99 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
805,45
Економія при броні: -55,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
754,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
754,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
754,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
584,14
Економія при броні: -17,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
754,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
562,30 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
805,49
Економія при броні: -26,18 грн