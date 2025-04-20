Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
770,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
608,00
Економія при броні: -97,85 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
778,41
Економія при броні: -78,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,82
Економія при броні: -52,62 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
760,48
Економія при броні: -58,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
304,12
Економія при броні: -16,05 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
399,90
Економія при броні: -19,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
606,04
Економія при броні: -96,78 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
783,68
Економія при броні: -82,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
397,58
Економія при броні: -13,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
591,64
Економія при броні: -29,76 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
807,35
Економія при броні: -37,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
770,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
591,82
Економія при броні: -30,15 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
770,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
612,75
Економія при броні: -94,96 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
817,71
Економія при броні: -57,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
770,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
616,32
Економія при броні: -98,53 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
770,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
829,39
Економія при броні: -69,48 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
770,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
819,70
Економія при броні: -60,19 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
570,00
Економія при броні: -58,80 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
764,00
Економія при броні: -68,40 грн