Харків (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
581,50
Економія при броні: -53,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
570,30
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
571,30
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
297,40
Економія при броні: -41,56 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
407,88
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель